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Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Мурманской области
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    Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Мурманской области

    20:27  14 Ноября 2017
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    Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Мурманской области

    Мурманск, 14 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, где погибла пенсионерка, произошло на автодороге Мишуково — Снежногорск в Мурманской области.

    Авария произошла на 14-м километре автодороги Мишуково — Снежногорск утром 14 ноября. Об этом сообщает «СеверПост.ru». По предварительным данным известно, что водитель Land Rover двигался в сторону города Полярный, при обгоне он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Renault Logan.

    Несколько человек пострадали в результате аварии: водитель Renault Logan и два его пассажира. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Стало известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина — скончалась в больнице.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #мурманская область
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