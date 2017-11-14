Пенсионерка погибла в страшном ДТП в Мурманской области

Мурманск, 14 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, где погибла пенсионерка, произошло на автодороге Мишуково — Снежногорск в Мурманской области.

Авария произошла на 14-м километре автодороги Мишуково — Снежногорск утром 14 ноября. Об этом сообщает «СеверПост.ru». По предварительным данным известно, что водитель Land Rover двигался в сторону города Полярный, при обгоне он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Renault Logan.

Несколько человек пострадали в результате аварии: водитель Renault Logan и два его пассажира. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Стало известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина — скончалась в больнице.