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Общество
Малахов подарил Апатитам скульптуру Пушкина
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    Малахов подарил Апатитам скульптуру Пушкина

    19:11  14 Ноября 2017
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    Малахов подарил Апатитам скульптуру Пушкина

    Мурманск, 14 ноября. Телеведущий Андрей Малахов подарил городу Апатиты, в котором родился, скульптуру поэта Александра Пушкина. Подарок создал российский скульптор Зураб Церетели.

    Заместитель главы города Апатиты Павел Чуфырев сообщил, что памятник установят в сквере на одноименной улице, где сейчас проходят работы по благоустройству. Высота скульптуры почти три метра, сообщает «Хибинформбюро». Композиция представляет собой поэта, который сидит на скамейке. Любой желающий сможет сесть рядом с Александром Пушкиным и сфотографироваться.

    На данный момент скульптура находится в Москве, ее должны привести в город в ближайшее время. Однако, информация о том, когда памятник установят в сквере, отсутствует.

    Автор: Дарья Смолина
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    #апатиты #скульптура #мурманская область
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