Малахов подарил Апатитам скульптуру Пушкина

Мурманск, 14 ноября. Телеведущий Андрей Малахов подарил городу Апатиты, в котором родился, скульптуру поэта Александра Пушкина. Подарок создал российский скульптор Зураб Церетели.

Заместитель главы города Апатиты Павел Чуфырев сообщил, что памятник установят в сквере на одноименной улице, где сейчас проходят работы по благоустройству. Высота скульптуры почти три метра, сообщает «Хибинформбюро». Композиция представляет собой поэта, который сидит на скамейке. Любой желающий сможет сесть рядом с Александром Пушкиным и сфотографироваться.

На данный момент скульптура находится в Москве, ее должны привести в город в ближайшее время. Однако, информация о том, когда памятник установят в сквере, отсутствует.