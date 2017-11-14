Подростка ударило током на подстанции в Кандалакше

Мурманск, 14 ноября. Несовершеннолетний получил сильный удар током на подстанции. Происшествие случилось в октябре этого года в Кандалакше Мурманской области.

Два подростка зашли в здание трансформаторной подстанции 80, и один из несовершеннолетних получил «элетротравму». Информация об аварийном прекращении подачи электроснабжения в одном микрорайоне города Кандалакши поступила в прокуратуру города от единой диспетчерской службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. Прокуратура Кандалакши провела проверку по факту получения травмы подростком.

В ходе проверки выяснилось, что дверь в здание трансформаторной подстанции 80 была открыта, и любой мог проникнуть в помещение, где находилось электрооборудование. В адрес генерального директора АО «МОЭСК» внесено представление.