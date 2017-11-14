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Жительница Североморска ограбила магазин, когда у нее не приняли фальшивые деньги
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    Жительница Североморска ограбила магазин, когда у нее не приняли фальшивые деньги

    15:25  14 Ноября 2017
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    Жительница Североморска ограбила магазин, когда у нее не приняли фальшивые деньги

    Мурманск, 14 ноября. Жительница Североморска Мурманской области ограбила магазин ювелирных изделий, когда у нее не приняли фальшивые деньги. Сообщение об ограбление поступило от директора магазина.

    Сотрудники полиции прибыли в магазин и выяснили обстоятельства случившегося. Женщина выбрала четыре серебряные цепочки, общая стоимость которых 12 тыс. рублей. Злоумышленница пыталась оплатить покупку купюрами «Банка приколов», однако эти деньги у нее не взяли, и она схватила приготовленный для нее товар и выбежала на улицу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

    Полицейским удалось задержать подозреваемую. Похищенное было изъято и возвращено в магазин. Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Дарья Смолина
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    #североморск #грабеж #мурманская область
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