Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мурманская область заняла шестое место по энергоэффективности
Общество
Мурманская область заняла шестое место по энергоэффективности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мурманская область заняла шестое место по энергоэффективности

    21:36  13 Ноября 2017
    53

    Мурманская область заняла шестое место по энергоэффективности

    Мурманск, 13 ноября. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что регион занял шестое место в рейтинге энергоэффективности регионов на открытии XII специализированной выставки-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс».

    «Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области», — приводит пресс-служба правительства Мурманской области слова Марины Ковтун.

    Мурманская область заняла первое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности. В прошлом году регион показал такой же результат. Занять высокую позицию в рейтинге позволила политика энергосбережения, первый шаг, который был сделан, — внедрение энергосервисных контрактов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманск #мурманская область #энергосбережение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        685
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1879
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        886
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1141