Мурманская область заняла шестое место по энергоэффективности

Мурманск, 13 ноября. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что регион занял шестое место в рейтинге энергоэффективности регионов на открытии XII специализированной выставки-конференции «Северный топливно-энергетический комплекс».

«Для нас это не просто успех, но, прежде всего, важнейший фактор инвестиционной привлекательности Мурманской области», — приводит пресс-служба правительства Мурманской области слова Марины Ковтун.

Мурманская область заняла первое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов среднего уровня бюджетной обеспеченности. В прошлом году регион показал такой же результат. Занять высокую позицию в рейтинге позволила политика энергосбережения, первый шаг, который был сделан, — внедрение энергосервисных контрактов.