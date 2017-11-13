Семья погибшего 5-летнего ребенка в Апатитах была неблагополучной

Мурманск, 13 ноября. Прокуратура города Апатиты проверила семью погибшего пятилетнего мальчика. Выяснилось, что она была неблагополучной.

В ходе проверки было установлено, что мать ребенка привлекалась к административной ответственности по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» в июне этого года. Она оставила своего малолетнего ребенка одного дома. Это факт должен был поспособствовать тому, чтобы семью поставили на учет и провели с ней профилактические работы. Однако, семью ребенка на профилактический учет не поставили и работу с ней не проводили, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. Как стало известно, ребенка неоднократно оставляли в одиночестве дома, кроме этого отчим наказывал пятилетнего ребенка за плохое поведение.

Органы профилактики с семьей никаких работ не проводили, это свидетельствует о пассивной позиции органов профилактики при осуществлении возложенных обязанностей.

Напомним, что отчим был недоволен поведением пятилетнего ребенка своей супруги, и он несколько раз ударил его руками по голове. От чего ребенок скончался. Инцидент произошел в ночное время 4 ноября этого года.