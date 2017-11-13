Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли при обрушении в многоэтажке в Саранске
Происшествия
Семья погибшего 5-летнего ребенка в Апатитах была неблагополучной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Семья погибшего 5-летнего ребенка в Апатитах была неблагополучной

    14:48  13 Ноября 2017
    48

    Семья погибшего 5-летнего ребенка в Апатитах была неблагополучной

    Мурманск, 13 ноября. Прокуратура города Апатиты проверила семью погибшего пятилетнего мальчика. Выяснилось, что она была неблагополучной.

    В ходе проверки было установлено, что мать ребенка привлекалась к административной ответственности по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» в июне этого года. Она оставила своего малолетнего ребенка одного дома. Это факт должен был поспособствовать тому, чтобы семью поставили на учет и провели с ней профилактические работы. Однако, семью ребенка на профилактический учет не поставили и работу с ней не проводили, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. Как стало известно, ребенка неоднократно оставляли в одиночестве дома, кроме этого отчим наказывал пятилетнего ребенка за плохое поведение.

    Органы профилактики с семьей никаких работ не проводили, это свидетельствует о пассивной позиции органов профилактики при осуществлении возложенных обязанностей.

    Напомним, что отчим был недоволен поведением пятилетнего ребенка своей супруги, и он несколько раз ударил его руками по голове. От чего ребенок скончался. Инцидент произошел в ночное время 4 ноября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #родители #апатиты #мурманская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        421
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        548
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        823
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2384