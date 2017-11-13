Шойгу может присвоить крейсеру «Петр Великий» наименование «ударный»

Североморск, 13 ноября. Флагман Северного флота «Петр Великий» примет участие в борьбе за право называться «ударным».

На Северном флоте идет проверка комиссией военного ведомства России воинских частей, кораблей и подводных лодок, которые представлены на присвоение наименования «ударный». Северный флот выдвинул 15 кандидатов на это право, включая флагман — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Отмечается, что большая часть кандидатов уже прошла проверку ведомственной комиссией. Наименование «ударный» будет присвоено после подведения итогов проверки приказом министра обороны России Сергея Шойгу. Вручение соответствующих атрибутов состоится в начале нового учебного года.