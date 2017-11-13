Лобовое ДТП произошло на лоттинской автодороге в Мурманской области

Мурманск, 13 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге к пропускному пункту «Лотта» в Мурманской области. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пятом километре лоттинской автодороги накануне. Два автомобиля получили серьезные повреждения из-за лобового столкновения, сообщает «СеверПост.ru». Как стало известно, на дороге гололед. Водители сообщают, что не справились с управлением, и их автомобили занесло в кювет. На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Строителей в Апатитах в субботу, 11 ноября. Две машины столкнулись на проезжей части, и один автомобиль из-за сильного удара перевернулсь.