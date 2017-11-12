Вторую в России приливную электростанцию планируют построить в Мурманской области

Мурманск, 12 ноября. Проект второй в России приливной электростанции, которая может появиться в Мурманской области, уже полностью разработан.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на слова заместителя директора по научной работе Центра физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН Валерия Минина, в Заполярье планируют построить еще одну приливную электростанцию, мощность которой будет составлять 12 мегаватт.

На данный момент проект полностью разработан компанией «Ленгидропроект». В соответствии с планом, новая электростанция будет располагаться в губе Долгая, которая находится рядом с селом Териберка. Это будет вторая действующая на территории России приливная электростанция. Основная — расположена там же, в Мурманской области, она выдает 1,7 мегаватта электроэнергии.