Пожарные спасли мужчину из искореженного авто после ДТП в Апатитах

Апатиты, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Апатитах, столкнулись два автомобиля.

Автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, около трех часов дня на улице Строителей, два транспортных средства столкнулись на проезжей части. От сильного удара один автомобиль перевернулся.

На место ДТП прибыл пожарно-спасательный отряд и ликвидировал возможность возгорания транспортного средства. Одного автомобилиста спасатели с помощью специальных инструментов доставали из салона транспортного средства. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.