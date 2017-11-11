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Пожарные спасли мужчину из искореженного авто после ДТП в Апатитах
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    Пожарные спасли мужчину из искореженного авто после ДТП в Апатитах

    19:57  11 Ноября 2017  /обновлено: 19:58  11 Ноября 2017
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    Пожарные спасли мужчину из искореженного авто после ДТП в Апатитах

    Апатиты, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Апатитах, столкнулись два автомобиля.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, около трех часов дня на улице Строителей, два транспортных средства столкнулись на проезжей части. От сильного удара один автомобиль перевернулся.

    На место ДТП прибыл пожарно-спасательный отряд и ликвидировал возможность возгорания транспортного средства. Одного автомобилиста спасатели с помощью специальных инструментов доставали из салона транспортного средства. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #апатиты
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