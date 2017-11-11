Четырехлетняя девочка пострадала во время пожара в Мурманской области

Мурманск, 11 ноября. Чрезвычайное происшествие произошло в Мурманской области: загорелась квартира в одном из жилых домов.

Как сообщает местная пресса, пожар зафиксирован в субботу, 10 ноября, в поселке Никель в многоквартирном доме №26, расположенном на Гвардейском проспекте. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасательной части около половины седьмого вечера. Пожарно-спасательная бригада незамедлительно выехала на место пожара в составе семи человек и трех единиц техники.

Огнеборцам удалось быстро локализовать и ликвидировать пламя. По неподтвержденным официальными представителями данным, при пожаре пострадали четырехлетняя девочка и молодая девушка, сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение до приезда пожарно-спасательного отряда.