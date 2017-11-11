МЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области
Мурманск, 11 ноября. Температурные изменения в Мурманской области активизировали ледостав, сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности и не находиться на тонком льду.
Как сообщает старший государственный инспектор мурманской ГИМС Борис Таран, к настоящему моменту начался ледостав, но лед не достиг безопасной толщины в семь сантиметров, поэтому нахождение на тонком льду опасно для жизни. Он подчеркнул, что особое внимание надо уделять детям, которые могут бегать или играть на льду.
Рядом с крупными жилыми микрорайонами находятся озера Большое, Питьевое, Окуневое, Глубокое и Семеновское, по оценкам ГИМС, именно на этих территориях необходим усиленный контроль за детьми. Борис Таран подчеркнул:
«Обращаем внимание родителей на поведение детей. С детьми нужно проводить беседы, не ругайтесь, а просто разъясняйте все опасности нахождения на тонком льду».