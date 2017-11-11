Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Фантазии украинских военных: Милонов объяснил, почему инспекторов США не пустят в Крым
Общество
МЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области

    12:09  11 Ноября 2017
    32

    МЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области

    Мурманск, 11 ноября. Температурные изменения в Мурманской области активизировали ледостав, сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности и не находиться на тонком льду.

    Как сообщает старший государственный инспектор мурманской ГИМС Борис Таран, к настоящему моменту начался ледостав, но лед не достиг безопасной толщины в семь сантиметров, поэтому нахождение на тонком льду опасно для жизни. Он подчеркнул, что особое внимание надо уделять детям, которые могут бегать или играть на льду.

    Рядом с крупными жилыми микрорайонами находятся озера Большое, Питьевое, Окуневое, Глубокое и Семеновское, по оценкам ГИМС, именно на этих территориях необходим усиленный контроль за детьми. Борис Таран подчеркнул:

    «Обращаем внимание родителей на поведение детей. С детьми нужно проводить беседы, не ругайтесь, а просто разъясняйте все опасности нахождения на тонком льду».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #марманск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        Путин и Трамп договорились поддерживать каналы для безопасности ВС РФ и США в Сирии

        10:19   11 Ноября 2017
        60
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49