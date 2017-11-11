МЧС предупреждает о смертельной опасности тонкого льда в Мурманской области

Мурманск, 11 ноября. Температурные изменения в Мурманской области активизировали ледостав, сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности и не находиться на тонком льду.

Как сообщает старший государственный инспектор мурманской ГИМС Борис Таран, к настоящему моменту начался ледостав, но лед не достиг безопасной толщины в семь сантиметров, поэтому нахождение на тонком льду опасно для жизни. Он подчеркнул, что особое внимание надо уделять детям, которые могут бегать или играть на льду.

Рядом с крупными жилыми микрорайонами находятся озера Большое, Питьевое, Окуневое, Глубокое и Семеновское, по оценкам ГИМС, именно на этих территориях необходим усиленный контроль за детьми. Борис Таран подчеркнул: