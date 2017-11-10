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Россия
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Происшествия
Жилой дом полностью сгорел в Мурманской области
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    Жилой дом полностью сгорел в Мурманской области

    22:18  10 Ноября 2017
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    Жилой дом полностью сгорел в Мурманской области

    Мурманск, 10 ноября. Жилой дом полностью сгорел в поселке Риж-губа Мурманской области.

    Сообщение о возгорании поступило поздно вечером 9 ноября. Жилой дом, расположенный в  СОТ «Дорожник», загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Одно пожарно-спасательное подразделение в составе пяти человек приехало на место пожара, для ликвидации пожара было задействовано две единицы техники.

    На данный момент устанавливаются причины пожара. Отмечается, что дом с пристройкой сгорел по всей площади.

    Напомним, что несколько гаражей горели на Инженерной улице в Мурманске. Огонь повредил наружные и внутренние стены трех гаражей, а также внутренняя обшивка была разобрана. Один автомобиль пришлось эвакуировать.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманская область
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