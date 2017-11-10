Три жителя Мурманской области погибли из-за отравления алкоголем в 2017 году

Мурманск, 10 ноября. Три человека погибли из-за отравления алкоголем в период с 1 января по 9 ноября этого года в Мурманской области.

В прошлом году за такой же период было зафиксировано 26 летальных исходов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор по Мурманской области. Отмечается, что количество смертей от алкоголя и отравлений, начиная с 2016 года, снижается.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили 54 предприятия, еще 253 объекта, которые осуществляют розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, и 1143 объекта, которые реализуют пищевую спиртосодержащую продукцию, находятся на поднадзорной управлению территории.

Управление Роспотребнадзор по Мурманской области продолжает заниматься проверкой.