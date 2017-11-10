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Тело мужчины найдено на трассе в Мурманской области
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    Тело мужчины найдено на трассе в Мурманской области

    12:28  10 Ноября 2017
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    Тело мужчины найдено на трассе в Мурманской области

    Мурманск, 10 ноября. Тело мужчины было найдено на трассе «Кола» Мурманской области поздно вечером в четверг, 9 ноября.

    Мужчина погиб в результате серьезной черепно-мозговой травмы, сообщает «Хибины.com». Трое мужчин поехали на Белое море, они заехали в поселок в гости. По дороге машина заглохла, и водитель ВАЗ 21099 пошел искать помощь и ловить попутку. Двое других мужчин остались ждать его. Друг погибшего сообщает, что скорей всего водитель поймал попутку и уехал на ней, так как хозяина автомобиля они не дождались.

    Оставшиеся два друга ждали помощи, но между ними произошла ссора, и молодой человек пошел ловить машину, но его сбил автомобиль, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

    Как стало известно, не исключают того факта, что удар был сильный, и водитель автомобиля мог заметить то, что произошло на дороге. На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который скрылся с места аварии, а также все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #мурманская область
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