Снег и сильный ветер ожидаются в Мурманской области

Мурманск, 9 ноября. На территории Мурманской области ожидаются снег и сильный ветер в ночь с 9 на 10 ноября и утром 10 ноября.

Скорость южного ветра может достигать до 17 м/с, в районе поселка Никеля — до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Также отмечается, что осадки в виде мокрого снега ухудшат состояние дорог.

Сотрудники МЧС России по Мурманской области предупреждают об ухудшении погодных условий и рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок на автомобиле до улучшения погодных условий. Следует быть осторожным и внимательным на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при сильных порывах ветра: следует отказаться от выхода на открытый воздух, не стоять под линиями электропередач и не прятаться под деревьями и рекламными щитами.