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Россия
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Снег и сильный ветер ожидаются в Мурманской области
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    Снег и сильный ветер ожидаются в Мурманской области

    22:14  9 Ноября 2017
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    Снег и сильный ветер ожидаются в Мурманской области

    Мурманск, 9 ноября. На территории Мурманской области ожидаются снег и сильный ветер в ночь с 9 на 10 ноября и утром 10 ноября.

    Скорость южного ветра может достигать до 17 м/с, в районе поселка Никеля  — до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Также отмечается, что осадки в виде мокрого снега ухудшат состояние дорог.

    Сотрудники МЧС России по Мурманской области предупреждают об ухудшении погодных условий и рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок на автомобиле до улучшения погодных условий. Следует быть осторожным и внимательным на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.

    Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при сильных порывах ветра: следует отказаться от выхода на открытый воздух, не стоять под линиями электропередач и не прятаться под деревьями и рекламными щитами.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #мчс #мурманская область
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