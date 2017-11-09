Правоохранители изъяли у пенсионера в Мурманской области почти 100 живых крабов

Мурманск, 9 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера — жителя Мурманской области — и изъяли у него около 100 живых крабов.

Пенсионера из Снежногорска задержали под городом Кандалакша, пожилой мужчина ехал на микроавтобусе марки Ford Transit. В его автомобиле были обнаружены морской еж в коробках и около 100 живых крабов.

Как сообщает «СеверПост.ru», документов, которые подтверждали бы законность добычи крабов и ежей, у пожилого мужчины не было. Мужчина сообщил, что морепродукты предназначались для его родственников, которые живут в средней полосе России.

Пограничники установили, что общий вес выловленного краба составил 338 кг. Общая сумма вылова составляет более 1 млн рублей. На данный момент проводится проверка, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.