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Происшествия
Правоохранители изъяли у пенсионера в Мурманской области почти 100 живых крабов
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    Правоохранители изъяли у пенсионера в Мурманской области почти 100 живых крабов

    18:00  9 Ноября 2017  /обновлено: 18:22  09 Ноября 2017
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    Правоохранители изъяли у пенсионера Мурманской области почти 100 живых крабов

    Мурманск, 9 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера — жителя Мурманской области — и изъяли у него около 100 живых крабов.

    Пенсионера из Снежногорска задержали под городом Кандалакша, пожилой мужчина ехал на микроавтобусе марки Ford Transit. В его автомобиле были обнаружены морской еж в коробках и около 100 живых крабов.

    Как сообщает «СеверПост.ru», документов, которые подтверждали бы законность добычи крабов и ежей, у пожилого мужчины не было. Мужчина сообщил, что морепродукты предназначались для его родственников, которые живут в средней полосе России.

    Пограничники установили, что общий вес выловленного краба составил 338 кг. Общая сумма вылова составляет более 1 млн рублей. На данный момент проводится проверка, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Дарья Смолина
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    #краб #мурманская область #вылов
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