Виновник смертельного ДТП в Мурманской области проведет три года в колонии-поселении

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Мурманск, 9 ноября. Мужчину, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Кандалакша — Алакуртти — КПП «Салла», суд признал виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мужчина также не может заниматься определенной деятельностью, которая связана с управлением транспортного средства, сроком на три года. Кандалакшский районный суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 1604,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Напомним, что водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, авария произошла в январе этого года. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречной машины и его пассажир погибли.