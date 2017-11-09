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Виновник смертельного ДТП в Мурманской области проведет три года в колонии-поселении
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    Виновник смертельного ДТП в Мурманской области проведет три года в колонии-поселении

    14:46  9 Ноября 2017
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    Виновник смертельного ДТП в Мурманской области проведет три года в колонии-поселении

    Мурманск, 9 ноября. Мужчину, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Кандалакша — Алакуртти — КПП «Салла», суд признал виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

    Мужчина также не может заниматься определенной деятельностью, которая связана с управлением транспортного средства, сроком на три года. Кандалакшский районный суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 1604,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

    Напомним, что водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, авария произошла в январе этого года. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречной машины и его пассажир погибли.

    Автор: Дарья Смолина
    #суд #дтп #авария #кандалакша #мурманская область
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