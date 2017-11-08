Северный флот создал взвод исторической бронетехники

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Североморск, 8 ноября. Приказом командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова создан взвод бронетехники времен Великой Отечественной войны.

В исторический взвод вошли легендарный советский танк Т-34, тяжелый танк ИС-3, а также противотанковая самоходная установка Су-100. Т-34 моряки-североморцы получили из Москвы для проведения военного парада, посвященного Дню Победы, в Мурманске. Остальная бронетехника была восстановлена до ходового состояния военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона.

На вооружении взвода есть американский танк «Шерман», поднятый с затонувшего транспортника «Томас Дональдсон», которые поставлялся в СССР по Ленд-лизу. Вся техника закреплена за бойцами ремонтно-восстановительного батальона. «Шерман» передан филиалу Военно-морского музея Краснознаменного Северного флота.

В командовании флота считают, что создание исторического взвода позволит на новом уровне проводить мероприятия, связанные с военно-патриотическим воспитанием, и привлечет внимание молодежи к военной истории страны.