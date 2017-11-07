Молодой житель Апатитов до смерти избил пятилетнего пасынка

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Апатиты, 7 ноября. Жителю Апатитов грозит до 15 лет лишения свободы за избиение пасынка, который скончался в реанимации из-за полученных травм.

Как сообщают в пресс-службе регионального следственного управления, 21-летний местный житель отправлен в изолятор временного содержания после того, как суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Трагический инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в доме, расположенном на улице Ферсмана.

Молодой человек избил пятилетнего мальчика в воспитательных целях, как сам он сообщает. Ребенок получил смертельные травмы, врачи больницы провели несколько операций, но его спасти не удалось. В отношении молодого местного жителя возбудили уголовное дело, после передачи дела в суд ему предъявили обвинение.