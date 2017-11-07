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Политика
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Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, пострадал ребенок
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, пострадал ребенок

    14:18  7 Ноября 2017  /обновлено: 14:19  07 Ноября 2017
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, пострадал ребенок

    Мурманск, 7 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в субботу в Мурманске.

    По информации местных СМИ, происшествие случилось в вечернее время суток 4 ноября на Подгорной улице, легковой автомобиль марки Nissan, за рулем которого находился 50-летний водитель, не справившийся с управлением, вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с иномаркой Renault.

    Пассажиры Nissan, 35-летняя женщина и семилетняя девочка, получили травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. Водитель второй иномарки находится на амбулаторном лечении. На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #мурманск #лобовое
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