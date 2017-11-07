Мурманчанин скончался под колесами грузового поезда в Карелии

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Мурманск, 7 ноября. Житель Мурманска попал под поезд накануне в Республике Карелия, мужчина скончался до приезда сотрудников скорой помощи.

Несчастный случай произошел сегодня, 7 ноября, около 01:15 часов ночи на 832-м километре перегона станций Мягрека — Кемь, 34-летний мурманчанин попал под грузовой поезд, сообщают местные СМИ со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По предварительным данным известно, что мужчина передвигался по железнодорожному пути в сторону станции Мягрега, он не реагировал на сигналы приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Мурманчанин получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.