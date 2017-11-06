Несколько гаражей горели в Мурманске

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Мурманск, 6 ноября. Несколько гаражей горели на улице Инженерная в Мурманске.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 00.30 6 ноября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, горели три гаража. В результате пожара наружные и внутренние стены трех гаражей обгорели, внутренняя обшивка гаражей была разобрана. Кроме этого три гаража были вскрыты. Стало известно, что пришлось эвакуировать автомобиль.

На месте пожара работали 17 специалистов пожарно-спасательного подразделения Мурманской области. Пять единиц техники потребовалось для того, чтобы потушить пожар. На данный момент, устанавливаются причины пожара.

Напомним, что жилое здание загорелось в дневное время суток в субботу,4 ноября, в Мурманске. Сообщается, что спасатели эвакуировали пять человек, есть один пострадавший.