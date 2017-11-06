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Происшествия
Несколько гаражей горели в Мурманске
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    Несколько гаражей горели в Мурманске

    12:51  6 Ноября 2017
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    Несколько гаражей горели в Мурманске

    Мурманск, 6 ноября. Несколько гаражей горели на улице Инженерная в Мурманске.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 00.30 6 ноября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, горели три гаража. В результате пожара наружные и внутренние стены трех гаражей обгорели, внутренняя обшивка гаражей была разобрана. Кроме этого три гаража были вскрыты. Стало известно, что пришлось эвакуировать автомобиль.

    На месте пожара работали 17 специалистов пожарно-спасательного подразделения Мурманской области. Пять единиц техники потребовалось для того, чтобы потушить пожар. На данный момент, устанавливаются причины пожара.

    Напомним, что жилое здание загорелось в дневное время суток в субботу,4 ноября, в Мурманске. Сообщается, что спасатели эвакуировали пять человек, есть один пострадавший.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #мурманск
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