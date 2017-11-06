Информационные ресурсы Русского музея будут доступны жителям Мурманской области

В Избранное

Мурманск. 6 ноября. Жители Мурманской области получат доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам Мурманского областного художественного музея и Русского музея.

В культурно-выставочном центре Русского музея подпишут соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса. Такое соглашение позволит жителям региона получить доступ к информационным ресурсам. Подписание соглашения пройдет 8 ноября.

Как сообщает «Хибины.com», после подписания соглашения в планах Североморского музейно-выставочного комплекса — посещение онлайн-лектория, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.