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Информационные ресурсы Русского музея будут доступны жителям Мурманской области
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    Информационные ресурсы Русского музея будут доступны жителям Мурманской области

    12:36  6 Ноября 2017
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    Информационные ресурсы Русского музея будут доступны жителям Мурманской области

    Мурманск. 6 ноября. Жители Мурманской области получат доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам Мурманского областного художественного музея и Русского музея.

    В культурно-выставочном центре Русского музея подпишут соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса. Такое соглашение позволит жителям региона получить доступ к информационным ресурсам. Подписание соглашения пройдет 8 ноября.

    Как сообщает «Хибины.com», после подписания соглашения в планах Североморского музейно-выставочного комплекса — посещение онлайн-лектория, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #музей
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