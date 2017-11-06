Двух мертвых рыбаков нашли в Мурманской области

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Мурманск, 6 ноября. Тела двух рыбаков обнаружили на мысе Островном в Мурманской области.

На мысе Островном, который расположен в 10 км от поселка Умба, нашли два тела. Рядом с телами были обнаружены спасательные жилеты и части лодки. Об этом сообщает «B-port.com». Как стало известно, предположительно обнаруженные тела – рыбаки, которые не вернулись в поселок и не выходили на связь. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что в Псковской области ищут рыбаков, которые пропали на озере Черное 5 ноября. Сообщается, что лодка, в которой находились рыбаки, перевернулась. Трое мужчин оказались в холодной воде, одного рыбака удалось спасти, судьба других неизвестна. На данный момент работают спасатели МЧС, которые ведут поиски мужчин на воде и на прибрежной линии.