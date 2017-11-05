Лобовое ДТП произошло на автодороге в Мурманской области

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Мурманск, 5 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной автодороге Р-21 Кола днем 5 ноября. Лобовое столкновение произошло в 40 км от Мурманска в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщают местные СМИ, участниками аварии стали два автомобиля: Toyota и Chevrolet. Один автомобиль делал обгон по встречной полосе, следуя в гору. Водитель не убедился в отсутствии других автомобилей, в результате чего произошла авария. Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что лобовое столкновение произошло вечером 3 ноября в Полярных Зорях в Мурманской области. Автомобиль ВАЗ-2115 лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo.