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Происшествия
Лобовое ДТП произошло на автодороге в Мурманской области
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    Лобовое ДТП произошло на автодороге в Мурманской области

    18:37  5 Ноября 2017
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    Лобовое ДТП произошло на автодороге в Мурманской области

    Мурманск, 5 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной автодороге Р-21 Кола днем 5 ноября. Лобовое столкновение произошло в 40 км от Мурманска в сторону Санкт-Петербурга.

    Как сообщают местные СМИ, участниками аварии стали два автомобиля: Toyota и Chevrolet. Один автомобиль делал обгон по встречной полосе, следуя в гору. Водитель не убедился в отсутствии других автомобилей, в результате чего произошла авария. Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

    Напомним, что лобовое столкновение произошло вечером 3 ноября в Полярных Зорях в Мурманской области. Автомобиль ВАЗ-2115 лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #мурманская область
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