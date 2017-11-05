Житель Апатитов избил приемного ребенка, пострадавший находится в реанимации

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Мурманск, 5 ноября. Житель Апатитов Мурманской области избил своего приемного ребенка. На данный момент ребенок находится в реанимации.

Как сообщает пресс-службы СУ СК России по Мурманской области, по версии следствия, мужчина несколько раз ударил малолетнего ребенка руками по голове. Сообщается, что приемный отец был недоволен поведением ребенка.

На данный момент мужчина задержан. Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. Для определения причиненного вреда будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Было возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии.