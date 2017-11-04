Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ОБСЕ призвала прекратить обстрел городов Донбасса
Происшествия
Пожар в Мурманске: спасатели эвакуировали людей из жилого дома
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожар в Мурманске: спасатели эвакуировали людей из жилого дома

    19:33  4 Ноября 2017
    53

    Пожар в Мурманске: спасатели эвакуировали людей из жилого дома

    Мурманск, 4 ноября. Жилое здание загорелось сегодня в Мурманске, есть пострадавшие.

    Пламя охватило большую часть двухэтажного здания, расположенного на улице Зеленая. Пожар произошел в субботу, 4 ноября, в дневное время суток. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно выехал на место чрезвычайного происшествия, спасатели эвакуировали пять человек, есть один пострадавший. В настоящий момент информации о причинах возгорания нет.

    Напомним, пожар в частном жилом доме произошел сегодня в Гдовском районе в Псковской области. Огнеборцы ликвидировали пожар, среди завалов сгоревшего здания пожарные обнаружили тело погибшего малыша, ему было четыре года.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #мурманск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        1228
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        945
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        422
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        4246