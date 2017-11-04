Пожар в Мурманске: спасатели эвакуировали людей из жилого дома

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Мурманск, 4 ноября. Жилое здание загорелось сегодня в Мурманске, есть пострадавшие.

Пламя охватило большую часть двухэтажного здания, расположенного на улице Зеленая. Пожар произошел в субботу, 4 ноября, в дневное время суток. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно выехал на место чрезвычайного происшествия, спасатели эвакуировали пять человек, есть один пострадавший. В настоящий момент информации о причинах возгорания нет.

Напомним, пожар в частном жилом доме произошел сегодня в Гдовском районе в Псковской области. Огнеборцы ликвидировали пожар, среди завалов сгоревшего здания пожарные обнаружили тело погибшего малыша, ему было четыре года.