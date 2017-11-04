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Происшествия
ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы
Происшествия
ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы
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    ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы

    19:16  4 Ноября 2017  /обновлено: 19:17  04 Ноября 2017
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    ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы

    Мурманск, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и большегруза произошло в Полярных Зорях в Мурманской области.

    По информации местных СМИ, лобовое столкновение произошло в пятницу, 3 ноября, в вчернее время суток в Полярных Зорях, недалеко от места строительства будущей КАЭС-2. Отечественный автомобиль «ВАЗ-2115» лоб в лоб столкнулся с фурой «Вольво».

    Два пассажира отечественной легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия сотрудников скорой помощи. По предварительной информации, водитель отечественной машины выбрал не правильный момент для обгона грузовика.

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводя проверку по факту смертельного ДТП, выясняют обстоятельства и причины аварии, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #мурманск
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