ВАЗ лоб в лоб столкнулся с большегрузом в Мурманской области, есть жертвы

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Мурманск, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и большегруза произошло в Полярных Зорях в Мурманской области.

По информации местных СМИ, лобовое столкновение произошло в пятницу, 3 ноября, в вчернее время суток в Полярных Зорях, недалеко от места строительства будущей КАЭС-2. Отечественный автомобиль «ВАЗ-2115» лоб в лоб столкнулся с фурой «Вольво».

Два пассажира отечественной легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия сотрудников скорой помощи. По предварительной информации, водитель отечественной машины выбрал не правильный момент для обгона грузовика.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводя проверку по факту смертельного ДТП, выясняют обстоятельства и причины аварии, после проверки будет вынесено процессуальное решение.