Флешмоб в Мурманске: горожане собрали огромное сердце в честь Дня народного единства

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Мурманск, 4 ноября. Жители Мурманска собрались на центральной площади города в честь Дня народного единства, состоялся флешмоб «Ты и я — вместе мы Россия».

Жители и гости города в рамках праздников и фестивалей, посвященных празднованию Дня народного единства, собрались сегодня на центральной площади. Главным событием стал флешмоб «Ты и я — вместе мы Россия», каждый желающий мог стать частью огромного сердца, окрашенного в цвета российского триколора. Финальным мероприятием станет всероссийская «Ночь искусств», которая пройдет в краеведческом и художественном музеях города.

Жители Мурманской области также собрались на мероприятиях, проходивших в городах Заполярья. Фестиваль «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ» прошел в Мончегорске на сцене центра культуры.