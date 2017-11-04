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Флешмоб в Мурманске: горожане собрали огромное сердце в честь Дня народного единства
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    Флешмоб в Мурманске: горожане собрали огромное сердце в честь Дня народного единства

    17:36  4 Ноября 2017  /обновлено: 17:37  04 Ноября 2017
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    Флешмоб в Мурманске: горожане собрали огромное сердце в честь Дня народного единства

    Мурманск, 4 ноября. Жители Мурманска собрались на центральной площади города в честь Дня народного единства, состоялся флешмоб «Ты и я — вместе мы Россия».

    Жители и гости города в рамках праздников и фестивалей, посвященных празднованию Дня народного единства, собрались сегодня на центральной площади. Главным событием стал флешмоб «Ты и я — вместе мы Россия», каждый желающий мог стать частью огромного сердца, окрашенного в цвета российского триколора. Финальным мероприятием станет всероссийская «Ночь искусств», которая пройдет в краеведческом и художественном музеях города.

    Жители Мурманской области также собрались на мероприятиях, проходивших в городах Заполярья. Фестиваль «Мелодии дружбы» и выставка-ярмарка «Творчество без границ» прошел в Мончегорске на сцене центра культуры.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #день народного единства
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