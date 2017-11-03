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Рецидивист из Апатитов зарезал собутыльника и сжег тело в ванной
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    Рецидивист из Апатитов зарезал собутыльника и сжег тело в ванной

    19:06  3 Ноября 2017
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    Рецидивист из Апатитов зарезал собутыльника и сжег тело в ванной

    Апатиты, 3 ноября. Расследование уголовного дела в отношении жителя Апатитов, обвиняемого в убийстве мужчины, завершено, дело передано в суд.

    По информации СУ СКР по Мурманской области, инцидент произошел в июне 2015 года в одной из квартир в Апатитах,49-летний житель города распивал спиртные напитки с мало знакомым ему 38-летним кировчанином, после чего разгорелась ссора. Разъяренный мужчина взял нож и нанес жертве не менее 17 ударов, потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Злоумышленник перетащил тело в ванную, облил его бензином и поджег, после чего скрылся с места преступления. Известно, что ранее судимый мужчина скрылся за границей, сотрудники охраны правопорядка задержали его в Брянской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Если суд признает мужчину виновным в совершении убийства, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #апатиты
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