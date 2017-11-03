Мужчина на собачьей упряжке сбил пенсионерку в Мурманской области

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Мурманск, 3 ноября. Пожилая жительница Мурманской области обратилась в полицию с жалобой на местного жителя, который сбил ее во время катания на собачьей упряжке.

По информации пресс-службы регионального УМВД, инцидент произошел в Кировске в Мурманской области, 70-летняя пенсионерка гуляла по городской зоне для спорта и отдыха на поле Умецкого, в это время 28-летний мужчина, управлявший санями, запряженными четырьмя собаками, допустил падение упряжки под ноги пожилой женщине. Она упала и получила закрытую тупую травму коленного сустава, и была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Подозреваемый мужчина находится под подпиской о невыезде.