Молодой водитель накопил 19 штрафов на сумму 100 тыс. рублей в Мурманской области

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Мурманск, 1 ноября. Молодой водитель, имеющий 19 неоплаченных штрафов, привлечен к ответственности в Кандалакше Мурманской области. Общая сумма штрафов составила 100 600 рублей.

Молодой человек 1997 года рождения несколько раз был привлечен к административной ответственности в августе по разным статьям: нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

По закону штрафы должны быть оплачены в течение 60-ти дней. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области, молодой человек не оплатил штрафы в установленные сроки. За нарушение юноше назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.