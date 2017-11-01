Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Инфляция в России на прошлой неделе упала до нулевой отметки
Происшествия
Молодой водитель накопил 19 штрафов на сумму 100 тыс. рублей в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодой водитель накопил 19 штрафов на сумму 100 тыс. рублей в Мурманской области

    21:39  1 Ноября 2017
    45

    Молодой водитель накопил 19 штрафов на сумму 100 тыс. рублей в Мурманской области

    Мурманск, 1 ноября. Молодой водитель, имеющий 19 неоплаченных штрафов, привлечен к ответственности в Кандалакше Мурманской области. Общая сумма штрафов составила 100 600 рублей.

    Молодой человек 1997 года рождения несколько раз был привлечен к административной ответственности в августе по разным статьям: нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

    По закону штрафы должны быть оплачены в течение 60-ти дней. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области, молодой человек не оплатил штрафы в установленные сроки. За нарушение юноше назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

    Автор: Дарья Смолина
    #штрафы #мурманская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        1432
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5598
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        736
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        543