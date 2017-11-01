При пожаре в Кандалакше спасли 14 человек

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Мурманск, 1 ноября. При пожаре, который произошел в городе Кандалакша Мурманской области, спасли 14 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщение о возгорании поступило около восьми утра 1 ноября. Горела квартира, расположенная на улице Аэронавтов. На место пожара прибыло 18 сотрудников МЧС, также было задействовано шесть единиц техники.

В результате пожара обгорела кухня площадью 12 кв. метров и вещи, которые были в помещении, кроме этого огонь повредил коридор площадью шесть кв. метров. Отмечается, что квартира по всей территории закопчена. На данный момент, выясняются причины пожара.

Напомним, что сотрудники МЧС эвакуировали двух человек из квартиры, которая горела в Мурманске.