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Новое судно назвали именем Евгения Примакова в Мурманске
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    Новое судно назвали именем Евгения Примакова в Мурманске

    10:26  1 Ноября 2017
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    Новое судно назвали именем Евгения Примакова в Мурманске

    Мурманск, 1 ноября. Церемония имянаречия и поднятия государственного флага на научно-исследовательском судне прошла в Мурманске 31 октября. Новое судно назвали именем российского политика и дипломата Евгения Примакова.

    Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» является многофунциональным, оно может буксировать до 16 сейсморазведочных кос. Отмечается, что центры, которые расположены на судне, позволяют делать экспресс-обработку геофизических данных. Об этом сообщает «Интерфакс».

    На церемонии гендиректор «Росгеологии» Роман Панов подчеркнул, что «Академик Примаков» — уникальный проект для российской геологии, он соответствует современным экологическим требованиям и способен решать сложнейшие задачи.

    Автор: Дарья Смолина
    #мурманск #академик примаков
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