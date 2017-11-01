Новое судно назвали именем Евгения Примакова в Мурманске

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Мурманск, 1 ноября. Церемония имянаречия и поднятия государственного флага на научно-исследовательском судне прошла в Мурманске 31 октября. Новое судно назвали именем российского политика и дипломата Евгения Примакова.

Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» является многофунциональным, оно может буксировать до 16 сейсморазведочных кос. Отмечается, что центры, которые расположены на судне, позволяют делать экспресс-обработку геофизических данных. Об этом сообщает «Интерфакс».

На церемонии гендиректор «Росгеологии» Роман Панов подчеркнул, что «Академик Примаков» — уникальный проект для российской геологии, он соответствует современным экологическим требованиям и способен решать сложнейшие задачи.