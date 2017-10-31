После смерти пожилой мурманчанки проверят больницу, отказавшую ей в помощи

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Мурманск, 31 октября. Следственный комитет города Мурманска проведет доследственную проверку областной клинической больницы после отказа пенсионерке в госпитализации.

По информации СУ СКР по Мурманской области, в настоящее время проводится проверка, после которой будет дана правовая оценка действий сотрудников медицинского учреждения. Пожилая мурманчанка, напомним, скончалась из-за халатного обращения сотрудников больницы, отказавших в госпитализации пенсионерке.

Ранее сообщалось о ДТП в Мурманской области. Легковой автомобиль марки Nissan Primera, водитель которого не справился с управлением из-за сильного гололеда на проезжей части, вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Mitsubishi Outlander.