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После смерти пожилой мурманчанки проверят больницу, отказавшую ей в помощи
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    После смерти пожилой мурманчанки проверят больницу, отказавшую ей в помощи

    18:55  31 Октября 2017
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    После смерти пожилой мурманчанки проверят больницу, отказавшую ей в помощи

    Мурманск, 31 октября. Следственный комитет города Мурманска проведет доследственную проверку областной клинической больницы после отказа пенсионерке в госпитализации.

    По информации СУ СКР по Мурманской области, в настоящее время проводится проверка, после которой будет дана правовая оценка действий сотрудников медицинского учреждения. Пожилая мурманчанка, напомним, скончалась из-за халатного обращения сотрудников больницы, отказавших в госпитализации пенсионерке.

    Ранее сообщалось о ДТП в Мурманской области. Легковой автомобиль марки Nissan Primera, водитель которого не справился с управлением из-за сильного гололеда на проезжей части, вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Mitsubishi Outlander.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск
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