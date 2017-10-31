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Общество
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Происшествия
Две иномарки лоб в лоб столкнулись под Мурманском, есть пострадавшие
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись под Мурманском, есть пострадавшие

    14:55  31 Октября 2017
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись под Мурманском, есть пострадавшие

    Мурманск, 31 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло сегодня рано утром в Мурманской области.

    По информации местных СМИ, автомобильная авария случилась во вторник, 31 октября, в утреннее время суток около семи часов под Мурманском, вблизи района Дровяного. Легковой автомобиль марки Nissan Primera, водитель которого не справился с управлением из-за сильного гололеда на проезжей части, вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Mitsubishi Outlander.

    По предварительной информации от очевидцев известно, что водителя Nissan доставили в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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