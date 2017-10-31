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Житель Мурманской области проведет шесть лет в колонии за убийство собутыльника
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    Житель Мурманской области проведет шесть лет в колонии за убийство собутыльника

    11:57  31 Октября 2017
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    Житель Мурманской области проведет шесть лет в колонии за убийство собутыльника

    Мурманск, 31 октября. Житель Мурманской области проведет по решению суда шесть лет в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью товарищу, повлекшего по неосторожности смерть.

    Трагический инцидент произошел первого января текущего года в городе Полярный. Мужчина вместе со своим знакомым праздновали Новый год и распивали спиртные напитки в квартире, после чего разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множественные удары руками по телу потерпевшего. Он от полученных травм и острой обильной кровопотери скончался на месте.

    Обвиняемый не признал свою вину и пояснял, что все действия совершал в состоянии аффекта в рамках самообороны. По решению Полярного районного суда мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #полярный
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