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Политика
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Общество
Ребенок в Североморске принес домой после прогулки авиационные боеприпасы
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    Ребенок в Североморске принес домой после прогулки авиационные боеприпасы

    16:53  30 Октября 2017
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    Ребенок в Североморске принес домой после прогулки авиационные боеприпасы

    Североморск, 30 октября. Ребенок во время прогулки нашел четыре авиационных тепловых отстрела и принес их домой в Североморске в Мурманской области.

    По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, взрывотехники ОМОНа обезвредили четыре авиационных тепловых отстрела в Североморске, которые принес ребенок домой. О находке сообщил отец мальчика.

    По предварительным данным известно, что тепловые отстрелы, которые оказались перед силовиками после прибытия в дом, содержали пороховой заряд. Подозрительные предметы изъяли, дальнейшее исследование буду проводить специалисты экспертно-криминалистического центра

    Автор: Ксения Пудовкина
    #мурманск #североморск
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