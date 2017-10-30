Ребенок в Североморске принес домой после прогулки авиационные боеприпасы

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Североморск, 30 октября. Ребенок во время прогулки нашел четыре авиационных тепловых отстрела и принес их домой в Североморске в Мурманской области.

По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, взрывотехники ОМОНа обезвредили четыре авиационных тепловых отстрела в Североморске, которые принес ребенок домой. О находке сообщил отец мальчика.

По предварительным данным известно, что тепловые отстрелы, которые оказались перед силовиками после прибытия в дом, содержали пороховой заряд. Подозрительные предметы изъяли, дальнейшее исследование буду проводить специалисты экспертно-криминалистического центра