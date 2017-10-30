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Украина
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Торговавший наркотиками из тюрьмы житель Оленегорска удлинил себе срок на 13 лет
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    Торговавший наркотиками из тюрьмы житель Оленегорска удлинил себе срок на 13 лет

    12:07  30 Октября 2017
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    Торговавший наркотиками из тюрьмы житель Оленегорска удлинил себе срок на 13 лет

    Оленегорск, 30 октября. Находившийся в тюрьме мужчина продолжал вести незаконную торговлю наркотиками в Мурманской области.

    Житель Оленегорска, находившийся в тюрьме за совершение преступления, которое связно с продажей наркотических препаратов, продолжал вести незаконную деятельность. Он по телефону договаривался со своим знакомым о продаже героина: сообщал ему места закладок и способах дальнейшей перепродажи.

    Преступление удалось раскрыть благодаря прослушиванию записей телефонных разговоров. Сотрудники охраны правопорядка задержали сообщника, когда тот извлекал из тайника героин массой 6,038 граммов. В настоящий момент по факту покушения на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенного группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Рецидивиста по решению суда приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В отношении сообщника возбуждено отдельное уголовное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оленегорск
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