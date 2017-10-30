Женщину обокрала подруга в Мурманской области

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Мурманск, 30 октября. Жительница города Кандалакша Мурманской области обратилась в полицию, она сообщила, что у нее украли сумку, где лежали деньги и банковская карта. Женщина подозревала в краже своих знакомых, которые были у нее в гостях.

Полицейские задержали 37-летнюю жительницу Апатитов, которая созналась в совершении кражи. Женщина рассказала, что несколько дней назад она со своим супругом заходили в гости к потерпевшей и, покидая квартиру, женщина воспользовалась случаем и забрала сумку. В сумке были деньги — 4200 рублей, злоумышленница потратила их на свои нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до двух лет.