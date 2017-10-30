Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Премьер Норвегии принесла россиянам соболезнования в связи с катастрофой Ми-8
Происшествия
Женщину обокрала подруга в Мурманской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Женщину обокрала подруга в Мурманской области

    1:10  30 Октября 2017
    42

    Женщину обокрала подруга в Мурманской области

    Мурманск, 30 октября. Жительница города Кандалакша Мурманской области обратилась в полицию, она сообщила, что у нее украли сумку, где лежали деньги и банковская карта. Женщина подозревала в краже своих знакомых, которые были у нее в гостях.

    Полицейские задержали 37-летнюю жительницу Апатитов, которая созналась в совершении кражи. Женщина рассказала, что несколько дней назад она со своим супругом заходили в гости к потерпевшей и, покидая квартиру, женщина воспользовалась случаем и забрала сумку. В сумке были деньги — 4200 рублей, злоумышленница потратила их на свои нужды.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до двух лет.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #мурманская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        Киевляне – депутатам Рады: Россияне не оккупанты, мы хотим жить, как в России!

        18:47   29 Октября 2017
        2053
        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        Одесская полиция объяснила инцидент с «захватом» воинской части людьми в балаклавах

        17:47   29 Октября 2017
        644
        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        Силуанов рассказал о переговорах с Украиной по долгу в 3 млрд долларов

        17:30   29 Октября 2017
        674
        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        Viva Espana! Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

        13:50   29 Октября 2017
        743