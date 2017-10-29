Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи контрактника в Североморске

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Мурманск, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели трех человек в Мурманской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье официальные представители Северного флота (СФ).

Инцидент произошел в Североморске. Согласно предварительным данным, в одной из квартир были обнаружены тела военнослужащего-контрактника, его жены и ребенка.

«Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск», — цитирует заявление командования СФ РИА Новости.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Воронежской области было обнаружено тело 21-летней девушки.