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Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи контрактника в Североморске
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    Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи контрактника в Североморске

    20:41  29 Октября 2017
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    Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи контрактника в Североморске

    Мурманск, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели трех человек в Мурманской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье официальные представители Северного флота (СФ).

    Инцидент произошел в Североморске. Согласно предварительным данным, в одной из квартир были обнаружены тела военнослужащего-контрактника, его жены и ребенка.

    «Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск», — цитирует заявление командования СФ РИА Новости.

    Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Воронежской области было обнаружено тело 21-летней девушки.

    Автор: Алексей Громов
    #мурманская область
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