Мурманскую область предупредили о мокром снеге и гололедице

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Мурманск, 29 октября. Циклон, который пришел с Баренцева моря, принес в Мурманскую область мокрый снег и гололедицу. Об этом предупреждают синоптики мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон, который пришел с Баренцева моря, принесет облачную с прояснениями погоду, местами возможен мокрый снег, а температура воздуха может достичь до минус пяти, а днем до плюс трех.

Синоптики мурманского гидрометеорологического центра предупреждают жителей региона, на территории Мурманской области местами будет снег и гололедица. По данным Gismeteo, в Мурманске зима наступит в Мурманске с первого ноября. Регулярно будет выпадать снег, а температура может быть до минус пяти.