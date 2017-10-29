Найден пропавший в Мурманске восьмилетний мальчик

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Мурманск, 29 октября. Восьмилетний ребенок пропал вчера, 28 октября, в Мурманске. Днем у него отменили тренировку и он, не предупредив родителей, решил погулять.

Родители забили тревогу, они не могли найти своего сына. Родители написали в социальной сети «ВКонтакте» пост о пропаже сына. Волонтеры, небезразличные горожане и полиция стали искать его.

Ребенок самостоятельно пришел домой ближе к вечеру. Как сообщила женщина на своей странице «ВКонтакте», ребенок решил прогуляться, и сейчас родители с сыном общаются с полицией дома и «промывают мозги» восьмилетнему мальчику. Мать пропавшего ребенка поблагодарила всех за поддержку и помощь.

Напомним, что мужчина, пропавший в Перми при загадочных обстоятельствах, вернулся домой после того, как была опубликована информация о его поиске.