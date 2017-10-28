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Легковушку разорвало на две части в результате ДТП в Мурманской области
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    Легковушку разорвало на две части в результате ДТП в Мурманской области

    21:09  28 Октября 2017
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    Легковушку разорвало на две части в результате ДТП в Мурманской области

    Мурманск, 28 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кировск-Коашва в Мурманской области утром 28 октября. Один из автомобилей разорвался на две части.

    Водитель автомобиля Chevrolet при обгоне не справился с управлением, произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал по встречной полосе.

    Как сообщает «Хибины.com», погибших в аварии нет. Девушка — водитель Chevrolet сильно ударилась головой. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. Сообщается, что в результате бокового удара автомобиль Chevrolet разорвало на две части.

    На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

    Напомним, что авария на 73 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро произошла 23 октября. В результате ДТП водитель скончался на месте.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #мурманская область
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