Легковушку разорвало на две части в результате ДТП в Мурманской области

В Избранное

Мурманск, 28 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кировск-Коашва в Мурманской области утром 28 октября. Один из автомобилей разорвался на две части.

Водитель автомобиля Chevrolet при обгоне не справился с управлением, произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал по встречной полосе.

Как сообщает «Хибины.com», погибших в аварии нет. Девушка — водитель Chevrolet сильно ударилась головой. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. Сообщается, что в результате бокового удара автомобиль Chevrolet разорвало на две части.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что авария на 73 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро произошла 23 октября. В результате ДТП водитель скончался на месте.