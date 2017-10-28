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Украина
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Двух пожилых людей задержали за незаконный вылов рыбы в Мурманской области
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    Двух пожилых людей задержали за незаконный вылов рыбы в Мурманской области

    19:18  28 Октября 2017  /обновлено: 19:21  28 Октября 2017
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    Двух пожилых людей задержали за незаконный вылов рыбы в Мурманской области

    Мурманск, 28 октября. Сотрудники полиции пресекли незаконный вылов рыбы на озере Куэтсъярви в Мурманской области в рамках операции «Путина». На момент задержания двое пожилых мужчин успели поймать шесть сигов и одну кумжу.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, жители поселка Никель 1959 и 1957 годов рождения установили ставную сеть. Ранее мужчины не были судимы.

    На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Отметим, что максимальный срок наказания за данное преступление — лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

    Напомним, что на прошлой неделе в Мурманской области задержали пожилого мужчину, который ловил семгу с помощью ставных рыболовных сетей.

    Автор: Дарья Смолина
    #путина #мурманская область #вылов
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