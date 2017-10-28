В Избранное

Мурманск, 28 октября. Выставка «Театр кукол за стеклом» открылась в Мурманске. Учащиеся городской детской школы искусств №3 представили на выставке 22 куклы, которые изготовили самостоятельно.

Экспонаты — это герои детских книг. Творцы работали в разных техниках, чтобы создать свои экспонаты. Представлены работы из бумагопластики, папье-маше и других. На открытие выставки пришли авторы работ, которые рассказали о кукле, процессе создания.

Как сообщают местные СМИ, один из создателей куклы — Никита Зверев — уже учится в колледже с электротехническим уклоном, но о занятиях творчеством в школе искусств вспоминает с особой теплотой. Как сообщает «Хибины.com», педагоги и директор мурманской школы искусств также с особой любовью рассказали о своих учениках.

Выставку можно будет посетить до 29 декабря.