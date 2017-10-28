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Выставка «Театр кукол за стеклом» открылась в Мурманске
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    Выставка «Театр кукол за стеклом» открылась в Мурманске

    15:16  28 Октября 2017
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    Выставка «Театр кукол за стеклом» открылась в Мурманске

    Мурманск, 28 октября. Выставка «Театр кукол за стеклом» открылась в Мурманске. Учащиеся городской детской школы искусств №3 представили на выставке 22 куклы, которые изготовили самостоятельно.

    Экспонаты — это герои детских книг. Творцы работали в разных техниках, чтобы создать свои экспонаты. Представлены работы из бумагопластики, папье-маше и других. На открытие выставки пришли авторы работ, которые рассказали о кукле, процессе создания.

    Как сообщают местные СМИ, один из создателей куклы — Никита Зверев — уже учится в колледже с электротехническим уклоном, но о занятиях творчеством в школе искусств вспоминает с особой теплотой. Как сообщает «Хибины.com», педагоги и директор мурманской школы искусств также с особой любовью рассказали о своих учениках.

    Выставку можно будет посетить до 29 декабря.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #выставка #мурманск
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