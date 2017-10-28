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Жительница Мурманской области украла у своего собутыльника 100 тыс. рублей
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    Жительница Мурманской области украла у своего собутыльника 100 тыс. рублей

    11:31  28 Октября 2017
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    Жительница Мурманской области украла у своего собутыльника 100 тыс. рублей

    Мурманск, 28 октября. У жителя города Апатиты Мурманской области украли сумку с крупной суммой денег во время застолья в квартире.   

    Мужчина заметил пропажу после того, как гостья ушла домой, когда закончились спиртные напитки. Женщина украла у хозяина квартиры барсетку, где находилось 100 тыс. рублей. Потерпевший сразу же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, установив личность похитительницы, нашли и задержали ее. Как сообщает Newinform, женщина ранее была судима за кражу и незаконный оборот наркотиков. Она созналась в содеянном и признала свою вину, женщина к моменту задержания успела потратить все украденные деньги.

    Возбуждено уголовное дело по статье кража. 26-летней жительницы Апатит грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #мурманская область
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