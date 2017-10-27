Мурманские власти готовы помочь в ситуации с пропавшими без вести на Ми-8 в Шпицбергене

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Мурманск, 27 октября. Правительство Мурманска заявило о готовности помочь родственникам пропавших без вести на борту вертолета Ми-8, который упал вчера днем в районе Шпицбергена.

Как отметила глава региона Марина Ковтун, в предварительном списке людей, пропавших без вести, жителей Мурманской области нет, но правительство выразило готовность помочь всем необходимым близким и родственникам пропавших. Она подчеркнула: