Мурманские власти готовы помочь в ситуации с пропавшими без вести на Ми-8 в Шпицбергене
Мурманск, 27 октября. Правительство Мурманска заявило о готовности помочь родственникам пропавших без вести на борту вертолета Ми-8, который упал вчера днем в районе Шпицбергена.
Как отметила глава региона Марина Ковтун, в предварительном списке людей, пропавших без вести, жителей Мурманской области нет, но правительство выразило готовность помочь всем необходимым близким и родственникам пропавших. Она подчеркнула:
«Учитывая, что аэропорт Мурманск является запасным аэропортом при маршруте следования в Баренцбург (основным является Архангельск), правительство Мурманской области, аэропорт Мурманск, все наши службы, МЧС готовы оказать всю необходимую помощь. МЧС готово оказать психологическую и любую другую помощь».