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Иномарка сбила мурманчанина, перебегавшего дорогу в неположенном месте
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    Иномарка сбила мурманчанина, перебегавшего дорогу в неположенном месте

    16:16  27 Октября 2017
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    Иномарка сбила мурманчанина, перебегавшего дорогу в неположенном месте

    Мурманск, 27 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Мурманске.

    По  информации, предоставленной в областной ГИБДД, инцидент произошел в четверг, 26 октября, улице Полярные Зори около восьми часов вечера. 40-летний мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте вне видимости пешеходного перехода, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по дороге двигался легковой автомобиль марки Subaru. Водитель не успел затормозить и допустил наезд на мужчину.

    Пострадавший получил незначительные травмы и был обслужен амбулаторно. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #мурманск
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